По данным СМИ, ураган "Ида" может стать одним из сильнейших ураганов за всю историю США. По состоянию на 29 августа без света остались более 100 тысяч человек.

Обратите внимание Страшные последствия наводнения в Германии: убытки выросли до 7 миллиардов евро

На побережье Мексиканского залива фиксируют высоченные волны. Скорость ветра уже достигает 150 километров в час. В то же время специалисты прогнозируют, что в ближайшие часы ситуация будет только усложняться.

Губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс заявил: "Пас ждет большой вызов". Политик попросил людей не рисковать и по возможности перебраться с побережья в безопасное укрытие. Процесс эвакуации начался еще накануне.

Также провести эвакуацию приказала мэр Нового Орлеана Латоя Кантрелл. В то же время многие люди остаются на территориях, которые окажутся в эпицентре опасности.

Реакция Белого дома

Президент США Джо Байден на федеральном уровне объявил в Луизиане режим чрезвычайной ситуации.

Кроме того, в Белом доме уже сообщили, что Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям будет помогать местным медикам.

В частности, в Луизиану планируют отправить около 150 медработников и 50 скорых.

Ураган "Ида" приближается к США: смотрите видео

"Ида" надвигается в годовщину "Катрины"