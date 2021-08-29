Пожежа розгорілася біля території Національного заповідника Клівленд ще в суботу ввечері, 28 серпня. Вона швидко поширилася на захід та північ, до Ріверсайду.
До теми У Каліфорнії горять ліси: вогонь наблизився до туристичного озера
Над заповідником час від часу пролітають вертольоти, з яких виливають воду. У одному з місць гасіння пожежі повітряні потоки підняли вогонь догори. У такий спосіб виникло унікальне явище вогняного смерчу.
У заповіднику Клівленд виник вогняний смерч: дивіться відео з твіттеру 564FIREPhoto
Вогняний смерч у Каліфорнії
Такий полум'яний стовп, зазвичай, виникає під час об'єднання кількох осередків пожеж у один великий. Повітряний напір у вогняному смерчі досягає швидкості урагану, а температура сягає 1000 градусів за Цельсієм.
Лісову пожежу в заповіднику було видно здалеку / Фото з сайту Wildfire Today
Масштабна лісова пожежа охопила пів гектара: дивіться відео з твіттеру 564FIREPhoto
За інформацією пожежної служби округу Ріверсайд, станом на ранок 29 серпня, вогнем охоплено понад пів гектара землі, локалізували лише 10% територій. У пожежі постраждав вогнеборець, який отримав невеликі опіки.
Вогнеборці другу добу намагаються локалізувати пожежу / Фото з твіттеру stuartpalley
Лісові пожежі в США: що відомо
- У США вирують 90 природних пожеж, із 14 – саме у Каліфорнії. Вогонь знищує дерева, чагарники, тварин та будинки довкола.
- Руйнівна пожежа 26 серпня наблизилася до полярного серед туристів озера Тахо. Дим від численних загорянь пробирається до Лос-Анджелеса.
- Мешканців Північної Каліфорнії, які проживають неподалік від осередків пожеж, терміново евакуюють на південь.