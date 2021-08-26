Вогонь поширюється надто швидко. Руйнівна пожежа вже наблизилася до озера Тахо, в результаті чого мешканці курортного району підготувалися до найгіршого.

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Якість повітря погіршилася через пожежі

Натомість дим від численних пожеж у Північній Каліфорнії пробирається на південь, створюючи потенційно небезпечну якість повітря для району Лос-Анджелеса.

За інформацією видання, управління якістю повітря південного узбережжя до ранку 26 серпня видало рекомендації щодо великих частин округів Лос-Анджелеса, Ріверсайду та Сан-Бернардіно.

Щоб загасити вогонь, працює пожежний літак. Рятувальники повідомили, що займання під контролем, проте існують ризики нових спалахів через суху та спекотну погоду. Значна частина Каліфорнії переживає "екстремальну" або "виняткову" посуху, рослинність пересохла і готується до спалювання.

Зверніть увагу. Кілька великих пожеж у 2021 році обвуглили понад 1,6 мільйона акрів в усьому штаті й спричинили токсичний дим. Якість повітря навколо різко впала.

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