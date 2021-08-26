Огонь распространяется очень быстро. Разрушительный пожар уже приблизился к озеру Тахо, в результате чего жители курортного района подготовились к худшему.

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Качество воздуха ухудшилось из-за пожара

Зато дым от многочисленных пожаров в Северной Калифорнии пробирается на юг, создавая потенциально опасное качество воздуха для района Лос-Анджелеса.

По информации издания, управление качеством воздуха южного побережья до утра 26 августа выдало рекомендации относительно крупных частей округов Лос-Анджелеса, Риверсайд и Сан-Бернардино.

Чтобы потушить огонь, работает пожарный самолет. Спасатели сообщили, что возгорание под контролем, однако существуют риски новых вспышек из-за сухой и жаркой погоды. Значительная часть Калифорнии переживает "экстремальную" или "исключительную" засуху, растительность пересохла и готовится к сжиганию.

Обратите внимание. Несколько крупных пожаров в 2021 году обуглили более чем 1,6 миллиона акров во всем штате и вызвали токсичный дым. Качество воздуха вокруг резко упало.

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