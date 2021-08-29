Пожар разгорелся возле территории Национального заповедника Кливленд еще в субботу вечером, 28 августа. Он быстро распространилась на запад и север, к Риверсайду.
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Над заповедником время от времени пролетают вертолеты, из которых выливают воду. В одном из мест тушения пожара воздушные потоки подняли огонь вверх. Таким образом возникло уникальное явление огненного смерча.
В заповеднике Кливленд возник огненный смерч: смотрите видео из твиттера 564FIREPhoto
Огненный смерч в Калифорнии
Такой пламенный столб, как правило, возникает при объединении нескольких очагов пожаров в один большой. Воздушный напор в огненном смерче достигает скорости урагана, а температура достигает 1000 градусов по Цельсию.
Лесной пожар в заповеднике был виден издалека / Фото с сайта Wildfire Today
Масштабный лесной пожар охватил пол гектара: смотрите видео из твиттера 564FIREPhoto
По информации пожарной службы округа Риверсайд, по состоянию на утро 29 августа, огнем охвачено более половины гектара земли, локализовали лишь 10% территорий. В пожаре пострадал пожарник, получивший небольшие ожоги.
Пожарные вторые сутки пытаются локализовать пожар / Фото из твиттера stuartpalley
Лесные пожары в США: что известно
- В США бушуют 90 природных пожаров, и 14 – именно в Калифорнии. Огонь уничтожает деревья, кустарники, животных и дома вокруг.
- Разрушительный пожар 26 августа приблизился к популярному среди туристов озеру Тахо. Дым от многочисленных возгораний подбирается к Лос-Анджелесу.
- Жителей Северной Калифорнии, проживающих неподалеку от очагов пожаров, срочно эвакуируют на юг.