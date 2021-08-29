Пожар бушует на территории горного массива Сьерра-Невада с 14 августа. Правда, за этот период площадь возгорания удалось уменьшить.

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Что известно о пожаре в США

Всего на территории США бушуют 90 природных пожаров, 14 из них – в Калифорнии. Уже есть ужасные последствия возгораний. Дело в том, что огонь мгновенно уничтожает деревья и кустарники, высушенные засухой. Также горят дома и гибнут животные.

Почему возникли пожары

Ситуацию с пожарами ухудшает жара. Ученые заявили, что изменение климата сделало погоду в Калифорнии более жаркой и сухой. Более того, в дальнейшем погода в регионе будет еще более экстремальной.

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