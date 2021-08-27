На месте взрыва вспыхнул пожар. Местный корреспондент сообщил, что там слышны "звуки, похожие на грохот волн".

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Информации о пострадавших пока нет. Впрочем, по словам очевидцев, в то время, как вздымались огромные клубки дыма, людей рвало и они держались за головы.

Жителей домов, расположенных поблизости, оперативно эвакуировали. Правоохранители никого не подпускают близко к этой территории, даже местных.

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