Возгорание произошло 26 августа возле одного из военных складов вблизи города Тараз. Пожар привел к взрыву неустановленных предметов.

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Пострадали более 50 человек

Сначала власти Жамбылской области сообщили, что в результате взрыва возле воинской части на юге Казахстана пострадали более 30 человек. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уточнил, что ранения получили спасатели и военные. Впрочем, позже количество пострадавших возросло до 60, 11 из них – военнослужащие.

Как сообщил на инстаграм-странице taraz24tv, возле городской больницы в Таразе собралось немало людей. Они пытаются узнать о состоянии пострадавших родственников. Сотрудникам медицинского учреждения пришлось закрыть ворота, чтобы никто не отвлекал персонал. Тех, кто получил легкие травмы, быстро отпускают домой.

Возле места взрыва началась эвакуация

Министерство обороны Казахстана уже начало эвакуацию жителей района, где прогремел взрыв. В ведомстве заявили, что боеприпасы, которые хранились на охваченном огнем складе – инженерные. По словам чиновников, они не имеют большой дальности разлета. Люди, живущие в соседних домах, почувствовали ударную волну.

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