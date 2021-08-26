Предварительно известно, что взрыв произошел на складе в воинской части. Инцидент произошел 26 августа.
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В Казахстане в районе складов прогремел взрыв
Российские СМИ написали, что взрыв неустановленных предметов произошел возле склада воинской части в Жамбылской области. Об этом им сообщили в Минобороны Казахстана.
В воинской части, что дислоцируется в Байзакском районе Жамбылской области ориентировочно в 19 часов (ориентировочно в 16 часов – 24 канал) произошло возгорание возле одного из составов. В результате пожара произошел взрыв неустановленных предметов,
– говорится в сообщении.
В Казахстане прогремел взрыв на военном объекте: смотрите видео
Издание "Sputnik Казахстан" сообщило, что "горит склад с боеприпасами".
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В Минобороны страны также сообщили, что к тушению пожара привлекли пожарные команды части с гусеничными пожарными машинами.
Издание "Mash" опубликовало аудиозапись якобы очевидца событий. Женщина сквозь слезы испуганным голосом сказала, что из-за взрыва "все разнесло".
Окон нет! Полностью все разнесло! Взрыв был очень сильный,
– рассказала женщина.
Издание пишет, что запись из магазина, который расположен недалеко от здания, что взорвалось. О пострадавших на данный момент не сообщали.
Женщина плачет, что из-за взрыва магазин неподалеку был разрушен: слушайте аудиозапись
В Минобороны Казахстана начали эвакуировать местных жителей из района взрыва. Также там рассказали, что боеприпасы – инженерные, поэтому не имеют большой дальности разлета.
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