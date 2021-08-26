Попередньо відомо, що вибух трапився на складі у військовій частині. Інцидент трапився 26 серпня.
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У Казахстані в районі складів прогримів вибух
Російські ЗМІ написали, що пожежа вибух невстановлених предметів стався біля складу військової частини в Жамбилській області. Про це їм повідомили у Міноборони Казахстану.
У військовій частині, що дислокується в Байзацькому районі Жамбилської області орієнтовно о 19 годині (16:00 мск) стався спалах біля одного зі складів. В результаті пожежі пролунав вибух невстановлених предметів,
– мовиться у повідомленні.
У Казахстані пролунав вибух на військовому об'єкті: дивіться відео
Видання "Sputnik Казахстан" повідомило, що "горить склад з боєприпасами".
На військовому об'єкті в Казахстані спалахнула пожежа та пролунав вибух: дивіться відео
У Міноборони країни також повідомили, що до гасіння пожежі залучили пожежні команди частині з гусеничними пожежними машинами.
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