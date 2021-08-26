Загоряння сталося 26 серпня біля одного з військових складів поблизу міста Тараз. Пожежа призвела до вибуху невстановлених наразів предметів.

До теми Потужний вибух у Казахстані на військовому об'єкті: моторошне відео

Постраждали понад 50 людей

Спочатку влада Жамбильської областві повідомила, що внаслідок вибуху біля військової частини на півдні Казахстану постраждали понад 30 осіб. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв уточнив, що поранень зазнали рятувальники та військові. Втім, згодом кількість постраждалих зросла до 60, 11 з них – військовослужбовці.

Станом на 00:02 за місцевим часом (21:02 за Києвом), кількість постраждалих збільшилася до 66 осіб. Мовиться переважно про легкі травми, з важкими – лише 2.

Довідка. За інформацією місцевих ЗМІ, постраждалим внаслідок вибуху надають допомогу 32 лікаря та 56 медичних працівників.

Як повідомив у інстаграм-сторінці taraz24tv, біля міської лікарні у Таразі зібралося чимало людей. Вони намагаються дізнатися про стан постраждалих родичів. Співробітникам медичного закладу довелося закрити ворота, аби ніхто не відволікав персонал. Тих, хто зазнав легких травм, швидко відпускають додому.

Родичі поранених зібралися біля лікарні: дивіться відео

Біля місця вибуху почалася евакуація

Міністерство оборони Казахстану вже розпочало евакуацію жителів району, де прогримів вибух. У відомстві заявили, що боєприпаси, які зберігалися на охопленому вогнем складі – інженерні. За словами чиновників, вони не мають великої дальності розльоту. Люди, які живуть у сусідніх будинках, відчули ударну хвилю.

Вибухи на військовому складі у Кахастані: дивіться відео