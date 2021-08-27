На місці вибуху спалахнула пожежа. Місцевий кореспондент повідомив, що там чути "звуки, схожі на гуркіт хвиль".

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Інформації про постраждалих наразі немає. Втім, за словами очевидців, в той час, як здіймалися величезні клубки диму, люди блювали й трималися за голови.

Жителів будинків, розташованих поблизу, оперативно евекуювали. Правоохоронці нікого не підпускають близько до цієї території, навіть місцевих.

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