Інформацію про жертв пожежі, яка спричинила серію вибухів, повідомили у Міністерстві оборони Казахстану. Там також назвали імені загиблих.

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Через вибухи у Казахстані загинули люди

Жертвами трагедії стали 2 військових, які служили за контрактом, – 40-річний сержант Марат Мешінбай та 40-річний єфрейтор Руслан Жанболатов.

Також загинув службовець воєнізованої охорони Оразбек Далібаєв. Четвертою жертвою став військовий прокурор Південного регіону полковник юстиції Арман Капезов.

Десятки людей постраждалих

За останньою інформацією, внаслідок вибуху постраждали щонайменше 66 людей. Їх госпіталізували у лікарню міста Тараз і в Байзакську районну центральну лікарню. У більшості діагностували легкі травми, у 2 – важкі.

Вибух на складах у Казахстані: що відомо

У військовій частині, що дислокується в Байзацькому районі Жамбильської області, 26 серпня, приблизно о 19:00 за місцевим часом спалахнув один зі складів. Це призвело до серії вибухів.

Після цього місцевих жителів почали евакуйовувати з району вибуху.

У Міноборони заявили, що боєприпаси, які зберігалися на охопленому вогнем складі, – інженерні. Тобто вони не мають великої дальності розльоту.

Пожежа на складі в Казахстані: дивіться відео