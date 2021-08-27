Информацию о жертвах пожара, который стал причиной серии взрывов, сообщили в Министерстве обороны Казахстана. Там также назвали имена погибших.

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Из-за взрывов в Казахстане погибли люди

Жертвами трагедии стали 2 военных, служивших по контракту, – 40-летний сержант Марат Мешинбай и 40-летний ефрейтор Руслан Жанболатов.

Также погиб служащий военизированной охраны Оразбек Далибаев. Четвертой жертвой стал военный прокурор Южного региона полковник юстиции Арман Капезов.

Десятки людей пострадавших

По последней информации, в результате взрыва пострадали по меньшей мере 66 человек. Их госпитализировали в больницу города Тараз и в Байзакскую районную центральную больницу. У большинства диагностировали легкие травмы, у 2 – тяжелые.

Взрыв на складах в Казахстане: что известно

В воинской части, дислоцирующейся в Байзакском районе Жамбылской области, 26 августа, примерно в 19:00 по местному времени вспыхнул один из составов. Это привело к серии взрывов.

После этого местных жителей начали эвакуировать из района взрыва.

В Минобороны заявили, что боеприпасы, хранившиеся на охваченном огнем составе, – инженерные. То есть они не имеют большой дальности разлета.

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