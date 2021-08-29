Пожежа вирує на території гірського масиву Сьєрра-Невада від 14 серпня. Щоправда, за цей період площу займання вдалось зменшити.

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Що відомо про пожежі в США

Загалом на території США вирують 90 природних пожеж, 14 з них – в Каліфорнії. Вже є жахливі наслідки від займань. Річ у тім, що вогонь миттєво знищує дерева і чагарники, висушені посухою. Також горять будинки та гинуть тварини.

Чому виникли пожежі

Ситуацію з пожежами погіршує спека. Вчені заявили, що зміна клімату зробила погоду у Каліфорнії більш спекотною та сухою. Ба більше, надалі погода в регіоні буде ще екстремальнішою.

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