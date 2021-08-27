Причины возгорания устанавливают. На месте работают пожарные и спасатели, которые пытаются локализовать пожар.

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Огонь вспыхнул на 19 этаже

Пожар вспыхнул в одной из квартир на 19 этаже небоскреба. Ее владелец сразу же начал просить о помощи и вызвал пожарных.

Огонь быстро охватил почти все здание и перекинулся на соседние дома. На место пожара прибыли более 100 пожарных и 30 единиц техники. Кроме того, спасатели пытаются выяснить, остался ли кто-то из жителей в охваченном огнем небоскребе.

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На месте пожара также работает полиция. Никаких версий о причине пожара не сообщают.

Огонь охватил почти все здание: видео​

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