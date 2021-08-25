Дым был виден за несколько километров

Пожар возник около 17 часов на переулке Костя Широцкого, 3а. Известно, что горело двухэтажное здание.

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Одно из арендованных помещений использовали как цех по изготовлению мебели.

Огонь локализовали в 18:49, а полностью погасили через час. На месте происшествия работали 43 спасателя и 10 единиц пожарно-спасательной техники. Причину возникновения возгорания еще устанавливают.

Сгорело около 700 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.

Тушение пожара осложнял огромный дым. Кроме того, пожарные не могли добраться до складов, из-за сильных пробок на дороге.

Крупный пожар на винницких складах / Фото ГСЧС, "20 минут"

Смотрите видео пожара в Виннице:

Жуткие кадры пожара: видео

Густой дым над Винницей: видео