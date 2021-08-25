Дым был виден за несколько километров
Пожар возник около 17 часов на переулке Костя Широцкого, 3а. Известно, что горело двухэтажное здание.
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Одно из арендованных помещений использовали как цех по изготовлению мебели.
Огонь локализовали в 18:49, а полностью погасили через час. На месте происшествия работали 43 спасателя и 10 единиц пожарно-спасательной техники. Причину возникновения возгорания еще устанавливают.
Сгорело около 700 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.
Тушение пожара осложнял огромный дым. Кроме того, пожарные не могли добраться до складов, из-за сильных пробок на дороге.
Крупный пожар на винницких складах / Фото ГСЧС, "20 минут"
Смотрите видео пожара в Виннице:
Жуткие кадры пожара: видео
Густой дым над Винницей: видео