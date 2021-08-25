Дим було видно за кілька кілометрів

Пожежа виникла близько 17 години на провулку Костя Широцького, 3а. Відомо, що горіла двоповерхова будівля.

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Одне з орендованих приміщень використовували під цех із виготовлення меблів.

Вогонь локалізували о 18:49, а повністю погасили через годину. На місці події працювали 43 рятувальники та 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Причину виникнення загоряння ще встановлюють.

Згоріло близько 700 квадратних метрів. На щастя, ніхто не постраждав.

Гасіння пожежі ускладнював величезний дим. Крім того, пожежники не могли добратися до складів, через сильні затори на дорозі.

Масштабна пожежа на вінницьких складах / Фото ДСНС, "20 хвилин"

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