На месте происшествия работают спасатели ГСЧС и медики скорой. Причины пожара пока неизвестны. Их будут выяснять правоохранители.
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Очевидцы инцидента утверждают, что от дома может ничего не остаться.
Могли поджечь для строительства ЖК
- Пожар возник 25 августа около 22:00 на улице внешней.
- Огонь быстро охватил многоэтажный частный дом.
- Информации о пострадавших в результате пожара нет.
Сейчас спасатели пытаются локализовать возгорание.
В соцсетях жители Позняков отмечают, что дом могли поджечь для того, чтобы после пожара построить на его месте новый жилой комплекс.
Смотрите видео масштабного пожара на Позняках в Киеве:
Почти через час после начала пожара пожарным удалось ликвидировать возгорание. Однако они решили еще какой-то поливать здание, чтобы не оставить никаких очагов.
Смотрите видео тушения пожара в Киеве на Позняках: