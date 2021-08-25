На місці події працюють рятувальники ДСНС та медики швидкої. Причини пожежі поки що невідомі. Їх з'ясовуватимуть правоохоронці.
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Очевидці інциденту стверджують, що від будинку може нічого не залишитися.
Могли підпалити для будівництва ЖК
- Пожежа виникла 25 серпня близько 22:00 на вулиці Зовнішній.
- Вогонь швидко охопив кількаповерховий приватний будинок.
- Загальна площа пожежі – понад 100 квадратних метрів.
- Інформації про потерпілих внаслідок пожежі немає.
У соцмережах мешканці Позняків зазначають, що будинок могли підпалити для того, щоб після пожежі побудувати на його місці новий житловий комплекс.
Дивіться відео масштабної пожежі на Позняках у Києві:
Майже за годину після початку пожежі вогнеборцям вдалося ліквідувати загоряння. Однак вони вирішили ще якийсь поливати будівлю, аби не залишити жодних вогнищ.
Дивіться відео гасіння пожежі у Києві на Позняках: