Жителей Калифорнии предупредили, что опасность новых пожаров, которые вспыхнули на Западе, является высокой из-за нестабильной погоды.

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Ситуация с пожарами в Калифорнии обострилась

13 августа штат накрыли грозы и сильные ветры. В результате порывов ветра со скоростью до 50 миль в час (80 километров в час) 14 августа пламя приблизилось к Джейнсвиллю.

Властям пришлось эвакуировать город, расположенный к востоку от Гринвилла. В нем проживают примерно 1 500 человек.

Мужчина, которого эвакуировали, рассказал, что его дом пережил пожар. Однако пока он не может вернуться домой, потому что дороги закрыты. В похожей ситуации находятся и его соседи.

Это все люди, которые либо не имеют дома, либо не имеют доступа к дому. У меня все еще стоит дом, никаких повреждений. Но я не могу вернуться,

– отметил мужчина.

Напомним, Калифорния страдает от мощного пожара Дикси.

Лесные пожары в Калифорнии: Фото АР

Пожары в Калифорнии: основное