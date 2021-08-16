Жителей Калифорнии предупредили, что опасность новых пожаров, которые вспыхнули на Западе, является высокой из-за нестабильной погоды.
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Ситуация с пожарами в Калифорнии обострилась
13 августа штат накрыли грозы и сильные ветры. В результате порывов ветра со скоростью до 50 миль в час (80 километров в час) 14 августа пламя приблизилось к Джейнсвиллю.
Властям пришлось эвакуировать город, расположенный к востоку от Гринвилла. В нем проживают примерно 1 500 человек.
Мужчина, которого эвакуировали, рассказал, что его дом пережил пожар. Однако пока он не может вернуться домой, потому что дороги закрыты. В похожей ситуации находятся и его соседи.
Это все люди, которые либо не имеют дома, либо не имеют доступа к дому. У меня все еще стоит дом, никаких повреждений. Но я не могу вернуться,
– отметил мужчина.
Напомним, Калифорния страдает от мощного пожара Дикси.
Лесные пожары в Калифорнии: Фото АР
Пожары в Калифорнии: основное
- Возгорания, которые назвали Дикси, возникли в штате в начале августа и распространились на площади более 2 267 квадратных километров.
- К тушению огня привлекли примерно 21 тысячу спасателей, что более чем в 2 раза больше, чем было летом 2020 года.
- В результате пожаров более 1 000 домов и предприятий разрушены, еще почти 15 000 сооружений находятся под угрозой. Кроме того, по меньшей мере 4 человека пропали без вести.
- Предварительно, возгорание могло произойти, когда дерево упало на линию электропередач.