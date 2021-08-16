Жителів Каліфорнії попередили, що небезпека нових пожеж, які спалахнули на Заході, є високою через нестабільну погоду.

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Ситуація з пожежами у Каліфорнії загострилася

13 серпня штат накрили грози та сильні вітри. Внаслідок поривів вітру зі швидкістю до 50 миль за годину (80 кілометрів за годину) 14 серпня полум'я наблизилося до Джейнсвіллю.

Владі довелося евакуювати місто, яке розташоване на схід від Грінвілла. У ньому проживають приблизно 1 500 людей.

Чоловік, якого евакуювали, розповів, що його будинок пережив пожежу. Однак наразі він не може повернутися додому, бо дороги закриті. У схожій ситуації перебувають і його сусіди.

Це всі люди, які або не мають будинку, або не мають доступу до будинку. У мене все ще стоїть будинок, ніяких пошкоджень. Але я не можу повернутися,

– зазначив чоловік.

Нагадаємо, Каліфорнія потерпає від потужної пожежі Діксі.

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