Уровень воды в Миссисипи поднялся минимум на 2,1 метра. Кроме того, специалисты говорят, что это – не предел. В ближайшие часы ситуация может осложниться.
Заметьте Пламенный столб: в Калифорнии зафиксировали на видео огненный смерч
Мощные ветры привели к тому, что Миссисипи изменила свое направление.
Представитель Геологической службы Скотт Перьен заявил, что на окраинах Нового Орлеана Миссисипи текла в обратном направлении. Ее скорость достигала 1,5 метра в секунду.
Я помню, что подобное происходило во время урагана Катрина, но это крайне необычное явление,
– подчеркнул Перьен.
Ида уже наносит разрушения
- На побережье Мексиканского залива Ида уже нанесла значительные разрушения.
- В частности, сильный ветер повырывал деревья и оборвал линии электропередачи.
- Без света остались более 450 тысяч населенных пунктов.
Ураган Ида изменил направление течения реки Миссисипи: смотрите видео
Уровень воды в реке существенно поднялся: смотрите видео
Ураган Ида: главное
- Ураган Ида приблизился к побережью Мексиканского залива 29 августа. Это произошло ровно через 16 лет после того, как эта территория пострадала от урагана Катрина – самого масштабного в истории США. Тогда погибли более 1 800 человек.
- Скорость ветра уже превысила 240 километров в час. Кроме того, Иду сопровождают существенные осадки.
- Джо Байден на федеральном уровне объявил в Луизиане режим чрезвычайной ситуации. Президент США призвал не рисковать и сделать все, чтобы не допустить человеческих жертв.