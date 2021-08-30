Уровень воды в Миссисипи поднялся минимум на 2,1 метра. Кроме того, специалисты говорят, что это – не предел. В ближайшие часы ситуация может осложниться.

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Мощные ветры привели к тому, что Миссисипи изменила свое направление.

Представитель Геологической службы Скотт Перьен заявил, что на окраинах Нового Орлеана Миссисипи текла в обратном направлении. Ее скорость достигала 1,5 метра в секунду.

Я помню, что подобное происходило во время урагана Катрина, но это крайне необычное явление,

– подчеркнул Перьен.

Ида уже наносит разрушения

На побережье Мексиканского залива Ида уже нанесла значительные разрушения.

В частности, сильный ветер повырывал деревья и оборвал линии электропередачи.

Без света остались более 450 тысяч населенных пунктов.

Ураган Ида изменил направление течения реки Миссисипи: смотрите видео

Уровень воды в реке существенно поднялся: смотрите видео​

Ураган Ида: главное