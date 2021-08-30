Юг страны уже подвергся атаке стихии. Люди публикуют в соцсетях видео и фото в доказательство этого.

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Ураган Ида атаковал Луизиану

Сначала ураган Ида получил 4 категорию из 5 возможных. 29 августа он достиг побережья Луизианы. В NYT сообщили, что категорию урагана ослабили до 3, однако:

Скорость ветра превышает 240 километров в час.

Кроме сильного ветра, Ида будет идти в сопровождении обильных осадков.

А значит и уровень воды в реках и озерах существенно поднимется.

По этому поводу уже выступил президент США Джо Байден . Он в очередной раз подчеркнул, что Ида будет иметь разрушительные последствия.

Это буря, которая грозит человеческим жизням. Поэтому, пожалуйста, все вы, люди – в Луизиане, Миссисипи и Бог знает, возможно, еще дальше на восток – сделайте все, чтобы предотвратить беду,

– сказал Байден.

Глава Белого дома в основном имел в виду то, что надо эвакуироваться уже, а не ожидать, пока ураган ударит в полную силу. От себя Байден пообещал привлечь все государственные средства "для спасения и восстановления".

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Впрочем, не все воспринимают стихию серьезно.

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Заметим, 78-летний президент США заверил, что за всю жизнь не видел столь тщательной подготовки к урагану.

Власть приготовила 2,5 миллиона порций еды, 3 миллиона литров воды, электрогенераторы и тому подобное.

13 команд спасателей и более 100 бригад скорой помощи находятся в полной готовности.

Примечательно, что Ида атаковала США ровно через 16 лет после Катрины. В 2005 году тот ураган унес жизни более 1800 человек, а ущерб нанес на 125 миллиардов долларов.