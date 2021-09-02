Метеорологи раніше попереджали про повінь. Перед тим місто накрила сильна злива, що затопила лінії метро та вулиці на Манхеттені, в Брукліні і Нью-Джерсі.

До речі Циклон Іда перекинувся на Нью-Йорк: метро й перші поверхи будівель пішли під воду

Що відомо про жертв стихії

Унаслідок шторму загинули 8 людей в Нью-Йорку та один в Пассаїку, штат Нью-Джерсі. У поліції Нью-Йорка не розголошують імена жертв. Проте зазначають, що їхній вік сягав від 2 до 86 років. Загиблих виявили у 4 різних місцях.

Офіційні причини смерті назвуть пізніше, але відомо, що дехто потонув у підвальних приміщеннях будинків.

Що відбувається у Нью-Йорку

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо оголосив надзвичайний стан, наголосивши, що місто переживає історичне погодне явище. Тисячі людей залишились без електрики.

Вночі 1 вересня в Центральному парку Нью-Йорка зафіксували рекордні 3,15 дюйма опадів на годину. Тому у місті ввели заборону на рух автотранспорту. Виняток – машини екстрених служб.

Що відомо про ураган "Іда"