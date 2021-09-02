Окрім штату Нью-Йорк, Іда також атакує Пенсільванію, Нью-Джерсі та Меріленд. Циклон супроводжується потужним опадами та повенями, водночас вітер розганяється до 18 метрів за секунду.

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Негода накрила Нью-Йорк

У місті дощ ллє багато годин поспіль. У результаті вулиці переповнені водою. Через підтоплення тимчасово призупинили роботу більшої частини метро. На оприлюднених у мережі відео помітно, як вода стікає вниз по сходах у вагони поїздів.

Крім того, постраждали й перші поверхи будівель – вони теж у воді.

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо через "рекордні опади й підтоплення" ввів в місті режим надзвичайної ситуації. Його запровадили й на рівні штату. Губернаторка Кеті Хокул закликала людей не сідати за кермо і не виходити з будинків без необхідності.

Наслідки повеней у Нью-Йорку: Фото з твітеру B.W. Carlin

Вулиці Нью-Йорка затопило: дивіться відео

Через повені у Нью-Йорку не працює метро: дивіться відео

Зливи затопили станції метро міста: дивіться відео

Вода залила метро: відео



Заливає і сусідній штат Нью-Джерсі

Там стихія пошкодила лінії електропередач та сотні будинків, деякі знищені повністю. Губернатор Нью-Джерсі також прийняв рішення ввести у штаті надзвичайний стан.

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