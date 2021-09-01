Загиблі є у трьох штатах. Двоє загиблих намагались відновити електропостачання.
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Кількість жертв від урагану "Іда" зросла до 6
Кількість зареєстрованих смертей, пов'язаних з ураганом "Іда", який вирував на територіях південного сходу США, сьогодні (мовиться про 1 вересня – 24 канал) зросла до 6 людей,
– мовиться у повідомленні.
Летальні випадки унаслідок стихії підтвердили у 3 штатах – Алабамі, Луїзіані та Міссісіпі.
- 31 серпня у штаті Алабама загинули 2 співробітників енергетичної компанії. Вони виконували ремонт для відновлення електромереж в окрузі Джефферсон.
- Одна людина загинула в Луїзіані під час повені, а інша – внаслідок падіння дерева у міст Прерівілл.
- Ще двоє людей загинули в штаті Міссісіпі 30 серпня. Це трапилось через обвалення ділянки шосе біля Люсдейла.
Влада штату Луїзіани 31 серпня повідомляла, що багато будинків перебувають без світла. 30 серпня повідомляли, що у Міссісіпі 10 осіб травмовані, троє – перебували в критичному стані.
Що відомо про ураган "Іда"
- Ураган "Іда" почав вирувати у південних регіонах Штатів 29 серпня. Ураган Іда отримав 4 категорію з 5 можливих.
- Хоч згодом її послабили до 3, та швидкість вітру перевищує 240 кілометрів на годину.
- У ніч проти 30 серпня Президент США Джо Байден виступив з заявою, що стихія може призвести до людських жертв. Він оголосив надзвичайну ситуацію у Луїзіані.
- Адже сильний вітер вириває дерева з корінням, а рівень води в річках стрімко підіймається. Щоб врятуватися від урагану, люди облаштовували тимчасові сховища на дахах будинків.