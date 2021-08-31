Дорогу змив сильний дощ

Інцидент трапився на двосмуговій автомагістралі №26 в окрузі Джордж. Про це заявив військовослужбовець штату Міссісіпі Кал Робертсон.

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Вимивання дороги він пов'язує з сильним дощем від урагану.

За словами Робертсона, яма на дорозі була довжиною близько 15 метрів та глибиною 6 метрів.

Я ніколи не бачив нічого такого за свої 23 роки у правоохоронних органах,

– зізнався поліцейський.

Що відомо про постраждалих

Двоє людей загинули.

Травм зазнали 10 осіб, троє з них перебувають у критичному стані.

Ураган Іда у США: головне

Південь США 29 серпня накрив потужний ураган Іда. Швидкість вітру перевищує 240 кілометрів на годину. Президент США Джо Байден заявив, що стихія може призвести до людських жертв. Він оголосив режим надзвичайної ситуації у Луїзіані.

Станом на 30 серпня внаслідок стихії загинула щонайменше одна особа. Сильний вітер вириває дерева з корінням, а рівень води в річках стрімко підіймається.

Аби врятуватися від урагану, люди облаштували тимчасові сховища на дахах будинків.

Зверніть увагу! Іда накрила США рівно 16 років після смертоносного урагану Катріна. У 2005 році стихія призвела до смерті понад 1800 людей та завдала збитків на 125 мільярдів доларів.