Як дослідники потрапили в епіцентр урагану

Дослідники урядової організації "Мисливці за ураганами" влетіли у так зване "око" стихії. Вони пролетіли його двічі.

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Пілоти зуміли вибудувати достатньо безпечний маршрут до епіцентру циклону використовуючи радар. Там сила повітряних потоків була значно меншою, ніж по краях. Тому дослідникам вдалося уникнути особливо небезпечних ділянок.

Команда двічі пролетіла крізь епіцентр урагану, коли він досяг суші,

– мовиться в описі до відео.

Дивіться відео з епіцентру урагану Іда:

Дослідники влетіли в "око" урагану: відео



Американські дослідники вирушили в епіцентр урагану Іда / Фото AF Reserve Hurricane Hunters



Вченим вдалося вибудувати безпечний маршрут / Фото AF Reserve Hurricane Hunters

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