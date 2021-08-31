Как исследователи попали в эпицентр урагана

Исследователи правительственной организации "Охотники за ураганами" влетели в так называемый "глаз" стихии. Они пролетели его дважды.

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Пилоты сумели выстроить достаточно безопасный маршрут к эпицентру циклона используя радар. Там сила воздушных потоков была значительно меньше, чем по краям. Поэтому исследователям удалось избежать особо опасных участков.

Команда дважды пролетела сквозь эпицентр урагана, когда он достиг суши,

– говорится в описании к видео.

Смотрите видео из эпицентра урагана Ида:

Исследователи влетели в "глаз" урагана: видео



Американские исследователи отправились в эпицентр урагана Ида / Фото AF Reserve Hurricane Hunters



Ученым удалось выстроить безопасный маршрут / Фото AF Reserve Hurricane Hunters

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