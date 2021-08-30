Сейчас оценивать ущерб, который нанесла Ида, еще рано. Из-за непогоды без света остались более миллиона человек.

Заметьте Мощный ураган Ида изменил направление течения реки Миссисипи: жуткие видео

Когда вблизи Нового Орлеана произошла авария на местной дамбе, в эпицентре опасности оказались около 200 человек. Им приказали срочно перебраться на возвышенности.

Местные СМИ сообщили о первой жертве – по меньшей мере один человек погиб в результате падения дерева на жилой дом.

Стихия вырывала с корнями деревья и разрушала здания. Кроме того, в местных реках существенно поднялся уровень воды. Чтобы спастись, люди обустраивали временные хранилища на крышах своих домов.

К счастью, разрушительная сила урагана идет на спад. В течение нескольких суток Ида может стихнуть.

Повлияет ли Ида на экономику США

  • На побережье Мексиканского залива, где свирепствует ураган, расположены офисы многих крупных экономических центров.
  • Именно поэтому специалисты уже прогнозируют, что в результате непогоды пострадают энергетическая и химическая отрасли. В частности, может немного вырасти цена на газ.
  • В то же время существенного влияния на экономику Штатов ураган не окажет.

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Ураган Ида в США: главное

  • Мощный ураган Ида приблизился к побережью Мексиканского залива 29 августа. Это произошло в годовщину жуткого урагана Катрина, унесшего жизни более 1800 человек.
  • Скорость ветра достигала 240 километров в час.
  • Джо Байден подчеркнул: Ида опасна для жизни людей. Президент США ввел в Луизиане режим чрезвычайной ситуации.
  • Кроме того, в Белом доме пообещали Луизиане помощь в ликвидации последствий непогоды.