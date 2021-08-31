Дорогу смыл сильный дождь
Инцидент произошел на двухполосной автомагистрали №26 в округе Джордж. Об этом заявил военнослужащий штата Миссисипи Кал Робертсон.
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Вымывание дороги он связывает с сильным дождем от урагана.
По словам Робертсона, яма на дороге была длиной около 15 метров и глубиной 6 метров.
Я никогда не видел ничего подобного за свои 23 года в правоохранительных органах,
– признался полицейский.
Что известно о пострадавших
- Два человека погибли.
- Травмы получили 10 человек, трое из них находятся в критическом состоянии.
Ураган Ида в США: главное
- Юг США 29 августа накрыл мощный ураган Ида. Скорость ветра превышает 240 километров в час. Президент США Джо Байден заявил, что стихия может привести к человеческим жертвам. Он объявил режим чрезвычайной ситуации в Луизиане.
- По состоянию на 30 августа в результате стихии погиб по меньшей мере один человек. Сильный ветер вырывает деревья с корнем, а уровень воды в реках стремительно поднимается.
- Чтобы спастись от урагана, люди обустроили временные укрытия на крышах домов.