Дорогу смыл сильный дождь

Инцидент произошел на двухполосной автомагистрали №26 в округе Джордж. Об этом заявил военнослужащий штата Миссисипи Кал Робертсон.

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Вымывание дороги он связывает с сильным дождем от урагана.

По словам Робертсона, яма на дороге была длиной около 15 метров и глубиной 6 метров.

Я никогда не видел ничего подобного за свои 23 года в правоохранительных органах,

– признался полицейский.

Что известно о пострадавших

Два человека погибли.

Травмы получили 10 человек, трое из них находятся в критическом состоянии.

Ураган Ида в США: главное

Юг США 29 августа накрыл мощный ураган Ида. Скорость ветра превышает 240 километров в час. Президент США Джо Байден заявил, что стихия может привести к человеческим жертвам. Он объявил режим чрезвычайной ситуации в Луизиане.

По состоянию на 30 августа в результате стихии погиб по меньшей мере один человек. Сильный ветер вырывает деревья с корнем, а уровень воды в реках стремительно поднимается.

Чтобы спастись от урагана, люди обустроили временные укрытия на крышах домов.

Обратите внимание! Ида накрыла США ровно через 16 лет после смертоносного урагана Катрина. В 2005 году стихия привела к смерти более 1 800 человек и нанесла ущерб на 125 миллиардов долларов.