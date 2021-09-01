Погибшие есть в трех штатах. Двое погибших пытались восстановить электроснабжение.

Заметьте В США ураган Ида смыл часть автострады: есть погибшие

Число жертв урагана "Ида" возросло до 6

Количество зарегистрированных смертей, связанных с ураганом "Ида", который обрушился на территориях юго-востока США, сегодня (говорится о 1 сентября – 24 канал) выросло до 6 человек

– говорится в сообщении.

Летальные случаи в результате стихии подтвердили в 3 штатах – Алабаме, Луизиане и Миссисипи.

31 августа в штате Алабама погибли 2 сотрудника энергетической компании. Они выполняли ремонт для восстановления электросетей в округе Джефферсон.

Один человек погиб в Луизиане во время наводнения, а другой – в результате падения дерева в мост Преривилл.

Еще два человека погибли в штате Миссисипи 30 августа. Это случилось из-за обрушения участка шоссе возле Люсдейла.

Власти штата Луизиана 31 августа сообщали, что многие дома находятся без света. 30 августа сообщали, что в Миссисипи 10 человек травмированы, трое – находились в критическом состоянии.

Что известно об урагане "Ида"