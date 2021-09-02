Метеорологи ранее предупреждали о наводнении. Перед тем город накрыл сильный ливень, что затопил линии метро и улицы на Манхэттене, в Бруклине и Нью-Джерси.

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Что известно о жертвах стихии

В результате шторма погибли 8 человек в Нью-Йорке и один в Пассаике, штат Нью-Джерси. В полиции Нью-Йорка не разглашают имена жертв. Однако отмечают, что их возраст достигал от 2 до 86 лет. Погибших обнаружили в 4 разных местах.

Официальные причины смерти назовут позже, но известно, что кое-кто утонул в подвальных помещениях домов.

Что происходит в Нью-Йорке

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил чрезвычайное положение, отметив, что город переживает историческое погодное явление. Тысячи людей остались без электричества.

Ночью 1 сентября в Центральном парке Нью-Йорка зафиксировали рекордные 3,15 дюйма осадков в час. Поэтому в городе ввели запрет на движение автотранспорта. Исключение – машины экстренных служб.

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