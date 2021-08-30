За словами Байдена, федеральна влада готується до найгіршого сценарію. Усі сили направлять на рятувальні та відновлювальні роботи.

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Президент США повідомив, що "Іда" становить небезпеку для людського життя.

Через ураган Байден ввів у Луїзіані режим надзвичайної ситуації.

Окрім того, Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій вже готується допомагати місцевим медикам. Зокрема, у Луїзіану відправлять 150 медпрацівників.

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