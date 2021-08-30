По словам Байдена, федеральные власти готовятся к худшему сценарию. Все силы направят на спасательные и восстановительные работы.
Заметьте Мощный ураган Ида изменил направление течения реки Миссисипи: жуткие видео
Президент США сообщил, что "Ида" представляет опасность для человеческой жизни.
Из-за урага Байден ввел в Луизиане режим чрезвычайной ситуации.
Кроме того, Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям уже готовится помогать местным медикам. В частности, в Луизиану отправят 150 медработников.
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Ураган Ида в США: главное
- К побережью США ураган Ида приблизился 29 августа.
- С прибрежных территорий эвакуировали тысячи людей. В то же время многие люди остались в эпицентре бедствия.
- Из-за урагана без света уже остались более 400 тысяч человек. Кроме того, непогода вырывает деревья с корнями и разрушает здания. Специалисты также сообщают о поднятии уровня воды в реках. Река Миссисипи изменила направление течения.
- Стихийное бедствие началось в годовщину урагана Катрина – самого масштабного в истории США. Тогда погибли более 1800 человек.