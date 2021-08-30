По словам Байдена, федеральные власти готовятся к худшему сценарию. Все силы направят на спасательные и восстановительные работы.

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Президент США сообщил, что "Ида" представляет опасность для человеческой жизни.

Из-за урага Байден ввел в Луизиане режим чрезвычайной ситуации.

Кроме того, Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям уже готовится помогать местным медикам. В частности, в Луизиану отправят 150 медработников.

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