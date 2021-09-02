Украинец 30 августа возвращался на автобусе после встречи с друзьями в состоянии алкогольного опьянения. Утверждают, якобы его поведение было неадекватным.

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В материалах дела отсутствует информация

Водитель автобуса высадил украинца и вызвал спасателей. В свою очередь те позвонили в полицию.

По словам правоохранителей, задержанный был агрессивным и кусался. Однако видеомониторинг после перевозки парня в вытрезвитель не показал этого. Кроме того, в материалах дела нет информации из нагрудных камер полицейских. Вероятно, их отключили после задержания.

Видеозаписи появились, когда украинца доставили в вытрезвитель. Мужчина тогда уже был в наручниках.

Мужчину час пытали

СМИ сообщают, что к мужчине в течение часа применяли физическую силу. Поэтому он перестал дышать, реанимировать украинца уже не удалось.

Родные украинца уверяют, что он не пил

Члены семьи украинца убеждают, что погибший не злоупотреблял алкоголем и никогда не был агрессивным. Мужчина приехал на заработки и работал на стройке.

Прокуратура Польши возбудила дело по статье о непредумышленном доведении до смерти человека. За это могут посадить до 5 лет.