Дмитрий не пил и занимался спортом
Никифоренко работал в Польше на строительстве около 2 лет. Родом он из Немирова Винницкой области. Об этом рассказала его невеста Сузанна Водовилова.
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Пара планировала получить карту поляка и дальше жить за границей. Однако не суждено.
Дима не был ни алкоголиком, ни наркоманом, как теперь говорят в польской полиции. Он всю жизнь занимался спортом, вообще не пил. Но в тот вечер согласился посидеть с ребятами в конце смены. Он только начал работать в этом месте и не хотел быть "белой вороной",
– объяснила девушка.
Ребята устроили барбекю и немного выпили. Однако Сузанна и Дима постоянно были на связи. Он, по словам девушки, совершенно не был агрессивен и собирался домой – спать. Последний раз влюбленные говорили, когда парень был на остановке. Однако связь прервалась и Сузанна больше не могла дозвониться до любимого.
Далее, по версии польских правоохранителей, украинец якобы буянил в автобусе, из-за чего его высадили на остановке. Однако Сузанна говорит, что Дима – самый добрый и спокойный человек, которого она знала. Ни разу девушка не видела своего жениха агрессивным.
Украинец, которого убили в Польше, планировал свадьбу / Фото Сусанны Водоливой
Парень укусил полицейского, чтобы тот его отпустил
О смерти Дмитрия родные узнали только на третьи сутки поисков. Только через неделю им позволили опознать тело.
Сначала нам сказали, что у него остановилось сердце. Потом – что его пришлось связать, потому что он был агрессивен. Но позже ко мне дозвонился журналист польского СМИ, который видел запись из вытрезвителя,
– рассказала Сузанна.
На видео видно, что парня пытали и били: "Они держали его, брызгали из газового баллончика. Он умолял, чтобы его не били. То, что он укусил полицейского, – это правда. Но укусил когда? Они все сидели на нем и душили. Он укусил, чтобы хоть как-то вырваться. Он боролся до последнего, чтобы его отпустили".
Девушка призналась, что после убийства ее любимого, в Польше она оставаться не будет.
Что известно об убийстве украинца в Польше
- Никифоренко задержали в Польше 30 июля, потому что он якобы был пьян и агрессивен. В вытрезвителе парень умер, когда его якобы пытались успокоить.
- Однако польские СМИ опубликовали видео, на котором видно, что юноша совершенно спокоен, а правоохранители обращаются жестоко. Они били Дмитрия и брызгали слезоточивым газом.
- Украина уже направила Польше ноту из-за убийства парня.
- Депутаты Сейма Польши требуют немедленного контроля за действий полиции из-за смерти украинца.