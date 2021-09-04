Дмитрий не пил и занимался спортом

Никифоренко работал в Польше на строительстве около 2 лет. Родом он из Немирова Винницкой области. Об этом рассказала его невеста Сузанна Водовилова.

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Пара планировала получить карту поляка и дальше жить за границей. Однако не суждено.

Дима не был ни алкоголиком, ни наркоманом, как теперь говорят в польской полиции. Он всю жизнь занимался спортом, вообще не пил. Но в тот вечер согласился посидеть с ребятами в конце смены. Он только начал работать в этом месте и не хотел быть "белой вороной",

– объяснила девушка.

Ребята устроили барбекю и немного выпили. Однако Сузанна и Дима постоянно были на связи. Он, по словам девушки, совершенно не был агрессивен и собирался домой – спать. Последний раз влюбленные говорили, когда парень был на остановке. Однако связь прервалась и Сузанна больше не могла дозвониться до любимого.

Далее, по версии польских правоохранителей, украинец якобы буянил в автобусе, из-за чего его высадили на остановке. Однако Сузанна говорит, что Дима – самый добрый и спокойный человек, которого она знала. Ни разу девушка не видела своего жениха агрессивным.



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Парень укусил полицейского, чтобы тот его отпустил

О смерти Дмитрия родные узнали только на третьи сутки поисков. Только через неделю им позволили опознать тело.

Сначала нам сказали, что у него остановилось сердце. Потом – что его пришлось связать, потому что он был агрессивен. Но позже ко мне дозвонился журналист польского СМИ, который видел запись из вытрезвителя,

– рассказала Сузанна.

На видео видно, что парня пытали и били: "Они держали его, брызгали из газового баллончика. Он умолял, чтобы его не били. То, что он укусил полицейского, – это правда. Но укусил когда? Они все сидели на нем и душили. Он укусил, чтобы хоть как-то вырваться. Он боролся до последнего, чтобы его отпустили".

Девушка призналась, что после убийства ее любимого, в Польше она оставаться не будет.

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