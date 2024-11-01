Мама прыгнула в Ниагарский водопад с двумя детьми: удалось ли им выжить

Женщина и двое малолетних детей прыгнули в Ниагарский водопад с высоты 60 метров. Инцидент произошел в районе острова Луна.

В ночь на понедельник 28 октября 33-летняя Кьянти Минс, ее 9-летний сын Роман Россман и 5-месячная дочь Мекка Минс перелезли через защитное ограждение на Ниагарском водопаде, передает 24 Канал со ссылкой на Metro.

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Был ли прыжок матери самоубийством

Сотрудники полиции штата Нью-Йорк, парковой полиции и Бюро уголовных расследований прибыли около 21:00 в район острова Гоат-Айленд, который примыкает к острову Луна.

Расследование установило, что этот инцидент был преднамеренным по своей природе, хотя обстоятельства еще выясняют,

– говорят в ведомстве.

В результате поисково-спасательных работ выяснили, что Кьянти Минс и ее дети погибли. Известно, что женщина была консультантом по вопросам домашнего насилия.

Расследование происходит при содействии беспилотных авиационных систем и морского патруля полиции штата. А также авиационного подразделения подводного поиска полиции штата, полицейского департамента Ниагарского водопада и частных школ Ниагара Чартер.

Остров Луна является популярным местом, оттуда открывается вид на водопад. Похожие случаи там случались и раньше.