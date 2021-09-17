Смерть судьи Писанца: следователи не отвергают версию преднамеренного убийства

Сейчас следствие проверяет возможные версии смерти судьи Печерского районного суда Киева Виталия Писанца. Вероятность преднамеренного убийства тоже не отвергают.

О ходе расследования дела о смерти судьи Писанца изданию рассказал исполняющий обязанности директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев.

Ранее Смерть судьи Писанца: за дело взялось ГБР, будут расследовать по статье – умышленное убийство

Детали расследования смерти судьи Писанца

По словам Сухачева, зарегистрировано уголовное производство по статье "умышленное убийство". Следователи провели неотложные следственные действия и следственный эксперимент с участием людей, которые находились непосредственно на месте события в то время, когда судья умер.

Все участники события, отметил глава ГБР, находятся в коммуникации со следователями. Точку в этом производстве планируют поставить за "очень короткий промежуток".

Кроме того, Сухачев сообщил, что уже провели судебно-медицинскую экспертизу и назначили еще несколько.

Будут проверены все возможные версии следствия. Об исключении версии преднамеренного убийства я бы сейчас не спешил утверждать,

– подчеркнул он.

Также глава Бюро добавил, что в случае получения весомых доказательств для подтверждения определенной версии и возникновения соответствующей потребности – будут обсуждать изменение квалификации.

Смерть судьи Писанца: что известно

Судью Печерского райсуда Киева Виталия Писанца нашли мертвым в селе Погребы Броварского района 11 сентября.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Досудебное расследование ведут сотрудники ГБР.

СМИ писали, что судья отдыхал в компании друзей – адвоката и следователя Соломенского райуправления полиции Киева. Между товарищами мог вспыхнуть конфликт.

Виталий Писанец работал судьей Свердловского горсуда Луганской области, впоследствии его председателем. После этого указом президента его перевели в Печерский райсуд Киева. Там он, в частности, был следственным судьей дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.