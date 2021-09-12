Уголовное производство открыли по статье об умышленном убийстве. Расследование будет происходить под контролем Офиса генпрокурора.
Заметьте Рассматривал дела Шеремета и Медведчука: что известно о погибшем судье Писанце
Сейчас продолжаются следственные розыскные действия.
Гибель судьи Писанца: главное
- Тело судьи Печерского райсуда Писанца нашли 11 сентября в селе Погребы Броварского района.
- По данным СМИ, в тот день судья гостил в доме отставного военного. Кроме того, там находился следователь Соломенского РУП ГУНП в Киеве.
- Между товарищами якобы вспыхнул конфликт.
Что известно о судье Писанце
- Погибшему судье Писанцу было 53 года.
- С 1998 по 2015 год он занимал должность судьи в Свердловском городском суде на Луганщине.
- Впоследствии перешел в Печерский райсуд в городе Киеве.
- На посту он принимал текущие решения по громким делам.
- В частности, Писанец был судьей во время рассмотрения дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Кроме того, судья проводил одно из заседаний по делу Виктора Медведчука.