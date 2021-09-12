Кримінальне провадження відкрили за статтею про умисне вбивство. Розслідування відбуватиметься під контролем Офісу генпрокурора.

Зауважте Розглядав справи Шеремета і Медведчука: що відомо про загиблого суддю Писанця

Наразі тривають слідчі розшукові дії.

Загибель судді Писанця: головне

  • Тіло судді Печерського райсуду Писанця знайшли 11 вересня у селі Погреби Броварського району.
  • За даними ЗМІ, того дня суддя гостював у будинку відставного військового. Окрім того, там перебував слідчий Солом'янського РУП ГУНП у Києві.
  • Між товаришами начебто спалахнув конфлікт.

Що відомо про суддю Писанця

  • Загиблому судді Писанцю було 53 роки.
  • Від 1998 до 2015 року він обіймав посаду судді у Свердловському міському суді на Луганщині.
  • Згодом перейшов до Печерського райсуду у місті Києві.
  • На посаді він ухвалював поточні рішення у гучних справах.
  • Зокрема, Писанець був суддею під час розгляду справи про вбивство журналіста Павла Шеремета. Окрім того, суддя проводив одне з засідань у справі Віктора Медведчука.