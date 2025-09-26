Президент США Дональд Трамп подписал указ, который позволяет применять смертную казнь за тяжкие преступления в округе Колумбия, где расположена столица страны Вашингтон.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию Белого дома.

Трамп подписал новый указ

Указ о введении смертной казни вступает в силу сразу после подписания.

Федеральный закон предусматривает смертную казнь для преступников, признанных виновными в особо тяжких преступлениях,

– говорится в сообщении.

В указе указано, что смертная казнь является важной частью системы правосудия, которая сдерживает и наказывает "самые позорные преступления, часто сопровождающиеся ужасным и смертельным насилием против невинных американцев".

Также в тексте отмечается, что восстановление смертной казни остается одним из приоритетов администрации Трампа с начала ее работы. Это закреплено Указом 14164 от 20 января 2025 года (Восстановление смертной казни и защита общественной безопасности).

Справка. Смертная казнь в США приостановилась после моратория генпрокурора Меррика Гарленда в 2021 году.

Согласно документу, генеральный прокурор и федеральный прокурор округа Колумбия обязаны добиваться смертного приговора во всех случаях, когда это оправдано имеющимися доказательствами и обстоятельствами дела.

Что известно о смертной казни в США?