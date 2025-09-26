Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию Белого дома.
Читайте также Экс-главу ФБР обвинили по двум уголовным статьям: расследовал связи Трампа с Россией
Трамп подписал новый указ
Указ о введении смертной казни вступает в силу сразу после подписания.
Федеральный закон предусматривает смертную казнь для преступников, признанных виновными в особо тяжких преступлениях,
– говорится в сообщении.
В указе указано, что смертная казнь является важной частью системы правосудия, которая сдерживает и наказывает "самые позорные преступления, часто сопровождающиеся ужасным и смертельным насилием против невинных американцев".
Также в тексте отмечается, что восстановление смертной казни остается одним из приоритетов администрации Трампа с начала ее работы. Это закреплено Указом 14164 от 20 января 2025 года (Восстановление смертной казни и защита общественной безопасности).
Справка. Смертная казнь в США приостановилась после моратория генпрокурора Меррика Гарленда в 2021 году.
Согласно документу, генеральный прокурор и федеральный прокурор округа Колумбия обязаны добиваться смертного приговора во всех случаях, когда это оправдано имеющимися доказательствами и обстоятельствами дела.
Что известно о смертной казни в США?
После подписания соответствующего указа генеральный прокурор США Памела Бонди заявила, что Министерство юстиции хочет введения смертной казни по всей стране, а не только в Вашингтоне.
Стоит отметить, что еще до инаугурации Дональд Трамп неоднократно заявлял, что его Министерство юстиции будет добиваться применения смертной казни против "убийц и монстров".
Особенно в своей предвыборной кампании в 2024 году он призвал приговаривать к смерти тех, кто продает наркотики – "за мерзкие поступки".