Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію Білого дому.
Трамп підписав новий указ
Указ про запровадження смертної кари набуває чинності одразу після підписання.
Федеральний закон передбачає смертну кару для злочинців, визнаних винними в особливо тяжких злочинах,
– йдеться в повідомленні.
В указі зазначено, що смертна кара є важливою частиною системи правосуддя, яка стримує та карає "найганебніші злочини, що часто супроводжуються жахливим та смертельним насильством проти невинних американців".
Також в тексті наголошується, що відновлення смертної кари залишається одним із пріоритетів адміністрації Трампа з початку її роботи. Це закріплено Указом 14164 від 20 січня 2025 року (Відновлення смертної кари та захист громадської безпеки).
Довідка. Смертна кара у США призупинилася після мораторію генпрокурора Мерріка Гарленда у 2021 році.
Згідно з документом, генеральний прокурор і федеральний прокурор округу Колумбія зобов’язані домагатися смертного вироку в усіх випадках, коли це виправдано наявними доказами та обставинами справи.
Що відомо про смертну кару в США?
Після підписання відповідного указу генеральна прокурорка США Памела Бонді заявила, що Міністерство юстиції хоче запровадження смертної кари по всій країні, а не лише у Вашингтоні.
Варто зазначити, що ще до інавгурації Дональд Трамп неодноразово заявляв, що його Міністерство юстиції домагатиметься застосування смертної кари проти "убивць і монстрів".
Особливо у своїй передвиборчій кампанії у 2024 році він закликав засуджувати до смерті тих, хто продає наркотики – "за мерзенні вчинки".