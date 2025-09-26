Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію Білого дому.

Трамп підписав новий указ

Указ про запровадження смертної кари набуває чинності одразу після підписання.

Федеральний закон передбачає смертну кару для злочинців, визнаних винними в особливо тяжких злочинах,

– йдеться в повідомленні.

В указі зазначено, що смертна кара є важливою частиною системи правосуддя, яка стримує та карає "найганебніші злочини, що часто супроводжуються жахливим та смертельним насильством проти невинних американців".

Також в тексті наголошується, що відновлення смертної кари залишається одним із пріоритетів адміністрації Трампа з початку її роботи. Це закріплено Указом 14164 від 20 січня 2025 року (Відновлення смертної кари та захист громадської безпеки).

Довідка. Смертна кара у США призупинилася після мораторію генпрокурора Мерріка Гарленда у 2021 році.

Згідно з документом, генеральний прокурор і федеральний прокурор округу Колумбія зобов’язані домагатися смертного вироку в усіх випадках, коли це виправдано наявними доказами та обставинами справи.

Що відомо про смертну кару в США?