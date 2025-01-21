Генпрокурора зобов'язали "вжити всіх необхідних і законних заходів", щоб гарантувати, що по штатах є достатньо ін'єкційних препаратів для виконання страт. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на AP.

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З 2021 року у США діяв мораторій на смертну карту

Смертна кара у США призупинилася після мораторію генпрокурора Мерріка Гарленда у 2021 році.

Як зазначається, що наразі у США лише троє обвинувачених залишаються у камері смертників.

Раніше Байден 37 злочинцям замінив смертні вироки на довічне ув'язнення.

Серед смертників залишилися:

Ділан Руф, який у 2015 році вбив дев'ятьох темношкірих членів церкви "Матір Емануїла АМЕ" у Чарлстоні.

Джохар Царнаєв – підривник Бостонського марафону у 2013 році.

Роберт Бауерс, який у 2018 році вбив 11 прихожан синагоги "Дерево життя" в Піттсбурзі.

Що передбачає указ Трампа про смертну кару

Розпорядження Трампа змушує мін'юст вимагати страти у відповідних справах та сприяти збереженню смертної кари в штатах, які увесь час підтримували адекватні запаси наркотиків для цього.

Тепер за указом нового президента смертну кару можуть застосовувати для вбивць співробітників правоохоронних органів, а також у випадку серйозних злочинів, що вчинені іноземцями, які незаконно перебувають в США.

Трамп також доручив генпрокурору спробувати скасувати прецеденти Верховного суду, які "обмежують повноваження уряду штату та федерального уряду застосовувати смертну кару".

Найважливіша відповідальність уряду полягає в тому, щоб захистити своїх громадян від огидних дій, і моя адміністрація не потерпить спроб поставити в глухий кут і скасувати закони, які санкціонують смертну кару проти тих, хто вчиняє жахливі акти насильства проти американських громадян,

– заявив у своєму указі Трамп.

Наказ про смертну кару у США вийшов всього через кілька днів після того, як генпрокурор Гарленд відкликав протокол мін'юсту щодо страт, який дозволяв смертельні ін'єкції пентобарбіталу одним препаратом.

Сталося це після того, як перевірку занепокоїли потенційні "непотрібні болі та страждання".

Протокол щодо пентобарбіталу був прийнятий ще під час першого терміну Трампа. Тоді ним вирішили замінити суміш із трьох препаратів, яка використовувалася ще в 2000 роках.

Трамп постійно був прихильником смертних вироків

Під час першої каденції Трампа було проведено 13 федеральних страт. І це найбільша кількість за час президентства будь-яких інших очільників США у сучасній історії.

Трамп постійно закликав до збільшення смертних вироків.

Особливо у своїй передвиборчій кампанії у 2024 році він закликав засуджувати до смерті тих, хто продає наркотики – "за мерзенні вчинки".

Згодом він навіть пообіцяв стратити контрабандистів та похвалив Китай за жорстке ставлення до торговців наркотиками.