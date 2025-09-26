Заметим, что это первый подобный случай обвинения экс-главы ФБР. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC и The New York Times.

Смотрите также Сотни генералов и адмиралов собираются на срочное совещание в США, – WP

В чем обвиняют Коми?

Джеймс Коми возглавлял расследование о возможных связях членов предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией еще во время его первого срока. Обвинения против него связаны с показаниями, которые он дал Сенатскому комитету по судебным делам в 2020 году по делу о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

Обвинительный акт отменили несмотря на возражения прокуроров Восточного округа Вирджинии, которые не нашли достаточно доказательств для подтверждения обвинений, но их отклонила Линдси Халлиган, сторонница Дональда Трампа, которую президент США несколько дней назад лично выбрал для руководства прокуратурой.

Генпрокурор США Пэм Бонди, комментируя это, заявила, что "никто не стоит выше закона", а обвинительное заключение отражает стремление Министерства юстиции США привлечь к ответственности тех, кто злоупотребляет властью.

По данным NYT, Джеймсу Кому сейчас грозит до пяти лет заключения, если его признают виновным. Впрочем, по мнению многих действующих и бывших прокуроров, его причастность и вину будет трудно доказать в суде.

Сам экс-руководитель ФБР заявил, что не считает себя виновным и готов доказать это в суде. Он сообщал, что "его сердце разбито" из-за Министерства юстиции США, но он отмечал, что доверяет федеральной судебной системе.

Дональд Трамп уволил Коми с должности главы ФБР в 2017 году, во время своего первого президентского срока. После этого они обменивались оскорблениями. Президент США заявлял, что Коми "должен сидеть в тюрьме".

Один из худших людей, с которыми когда-либо сталкивалась наша страна – Джеймс Коми, бывший коррумпированный глава ФБР. Он наносил вред нашей стране в течение очень долгого времени и теперь только в начале пути, чтобы быть привлеченным к ответственности за свои преступления против нашей нации,

– написал Трамп в Truth Social 26 сентября.

Что этому предшествовало?