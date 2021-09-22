Смешной был мальчик, – бывшая девушка о пермском стрелке

В Пермском университете на днях произошла смертельная стрельба, которую устроил 18-летний Тимур Бекмансуров. Его бывшая девушка рассказала, что стрелок был для нее добрым и смешным, однако интересовался темами войны и оружия.

По словам девушки, Бекмансуров в отношениях с ней был добрым, или же играл такую роль, учитывая последние события.

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Экс-девушка рассказала о характере пермского стрелка

Для меня он всегда был добрый, щедрый, вежливый, ухаживал, опрятный, всегда хороший был. Характер у него был такой, из него нужно было вытягивать некоторые вопросы,

– поделилась девушка.

Она добавила, что Бекмансуров хорошо знал историю: "Однажды в школе ему выделили целый урок на рассказ о Чеченской войне – он знал о ней все".

А еще стрелок был очень веселый, смешно шутил. "Поэтому мы с ним в седьмом классе и начали общаться. Смешной был мальчик", – отметила девушка. Однако добавила, что для него далекими были понятия религии и идеологии.

Увлечение Бекмансурова оружием

Кроме того, парень интересовался оружием. Знала бывшая девушка и о планах покупки нового оружия, и о коллекционировании, однако без деталей.

Перед прекращением отношений (4 месяца назад – 24 канал) я видела у него дома только сейф в закрытом виде, само оружие, патроны, какие-то документы я не видела лично и не трогала,

– рассказала девушка.

Каску, в которой парень был в день нападения, она тоже видела раньше. Но стрелок уверял, что она ему лишь "по приколу".

Кроме того, бывшая подруга Бекмансурова не знала о том, что он ходит в тир. Она также опровергла информацию о том, что парень занимался спортом.

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Стрельба в университете Перми: что известно

20 сентября 18-летний Тимур Бекмансуров пришел во двор Пермского государственного университета и без предупреждения произвел примерно 30 выстрелов из гладкоствольного ружья.

Жертвами стрелка стали 6 человек, еще более 20 человек – получили ранения. Перед инцидентом он писал о своих намерениях в социальных сетях.

Во время задержания нападавшего тяжело ранили. 21 сентября врачи ампутировали ему ногу и перевели из реанимации в обычную палату.

Стрельба в Пермском университете: смотрите видео