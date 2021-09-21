Как пишут российские СМИ, парню пришлось ампутировать левую ногу до колена. Все из-за того, что во время задержания стрелка ранили в бедро.
Важно Опасности не было, – преподаватель, который не остановил лекцию во время стрельбы в Перми
В каком состоянии Бекмансуров
Всего во время задержания правоохранителями парень получил:
- ранение грудной клетки и ног,
- поражение кишечника, мочеточника и печени.
После госпитализации его прооперировали и подключили к аппарату ИВЛ. Некоторое время он находился в реанимации, но уже 21 сентября стрелка перевели в обычную палату.
Какие прогнозы дают врачи
Как считают медики, в ближайшие часы состояние Бекмансурова не должно измениться. Единственный фактор, который ему угрожает, – возможный отказ почек из-за множественных тяжелых травм.
Все, что известно о стрельбе
- 20 сентября 19-летний Тимур Бекмансуров пришел во двор Пермского государственного университета и без предупреждения произвел примерно 30 выстрелов из гладкоствольного ружья.
- В общей сложности жертвами Тимура Бекмансурова стали 6 человек, еще более 20 человек – получили ранения. Перед инцидентом он писал о своих намерениях в соцсетях. Стрелок подробно рассказал, как проходил осмотр у психиатра, покупал оружие и готовил нападение.
- Бекмансуров добавил, что ни к каким экстремистским организациям не относится, а свои планы строил давно – деньги на оружие он собирал еще с 10 класса.
Стрельба в Пермском университете: смотрите видео