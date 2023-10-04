Собака лежит у тела хозяина, которого убила Россия: щемящий кадр из пригорода Херсона

Россия продолжает цинично атаковать гражданское население Херсона и области. Только за прошедшие сутки оккупанты более 100 раз обстреляли Херсонщину.

Спасатели постоянно работают в городе и области, ведь в последнее время россияне значительно усилили обстрелы Херсонской области. В ГСЧС показали щемящие кадры после очередной террористической атаки россиян.

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Собака не оставляла хозяина

В сети спасатели опубликовали щемящее фото. На нем зафиксировали, как собака не покидает своего хозяина после смерти и лежит рядом с его телом. Мужчина погиб от рук оккупантов в пригороде Херсона – поселке Антоновка. Он как раз был в гараже, когда российские военные нанесли авиаудар по населенному пункту. От полученных ранений 69-летний мужчина погиб на месте.



Щемящие кадры из пригорода Херсона / Фото ГСЧС

Во время обстрела 3 октября враг сбросил авиабомбу на жилой квартал. Из-за циничного удара России было разрушено 7 частных домов. Под завалами оказались мирные жители. Когда спасатели прибыли на место удара, то достали из-под завалов 2 человека – одного мужчину без признаков жизни и раненую женщину.

Как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, от авиаудара по пригороду Херсона ранения получили 4 человека – три женщины 48, 28 и 65 лет, а также 63-летний мужчина. Все пострадавшие получили помощь на месте.

Россияне используют все имеющееся вооружение

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань заявил, что ныне россияне используют для обстрелов Херсонщины все имеющееся вооружение.

Обстреливаются абсолютно из всех видов оружия – систем залпового огня "Град", артиллерии, САУ, танков, гранатометов,

– сообщил Хлань.

Кроме того, враг начал чаще использовать беспилотники для того, чтобы сбрасывать взрывчатки на разные районы Херсона. Также россияне начали активно наносить авиаудары по городу – по меньшей мере втрое увеличилось использование КАБов по Херсонщине.